بايدن يُعلن تقديم 100 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تقديم 100 مليون دولار إلى المستشفيات في القدس الشرقية"، آملا أن يؤدي هذا المبلغ إلى التركيز أكثر على القطاع الصحي. وقال بايدن في تصريح من مستشفى المطلع بالقدس المحتلة إن "أنا أمريكي من أصل أيرلندي، وكان الأيرلنديون أيضا تحت الاحتلال البريطاني، تاريخهم مشابه لتاريخ الفلسطينيين في العمل من أجل العدالة والإبقاء على الأمل"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني".