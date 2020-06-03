أظهرت أحدث أرقام صادرة عن الحكومة النمساوية اليوم استمرار تراجع معدل الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 0.1 % وتسجيل 21 إصابة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت البيانات الرسمية استمرار السيطرة على الوباء وزيادة أعداد المتعافين إلى 15 ألفا و629 شخصا من إجمالي 16 ألفا و672 إصابة تم تسجيلها في النمسا منذ ظهور الوباء الذي تسبب في وفاة 641 شخصا.