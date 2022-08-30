القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى

قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرجودار فى زابوروجيا، ألكسندر فولجا، إن القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا الكهروذرية، مبنى تخزين الوقود النووى.