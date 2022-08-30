القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى
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القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى

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العرب اليوم - القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى

موسكو-العرب اليوم

قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرجودار فى زابوروجيا، ألكسندر فولجا، إن القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا الكهروذرية، مبنى تخزين الوقود النووى.

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القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيا مبنى تخزين الوقود النووى



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