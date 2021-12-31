إسرائيل تبرم صفقة لشراء طائرات أميركية بقيمة ملياري دولار

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز "سي.إتش-53 كيه" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، وطائرتين للتزود بالوقود من طراز "كيه.سي-46" من إنتاج "بوينج". وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ملياري دولار.