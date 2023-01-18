 مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

أكدت الشرطة الأوكرانية مقتل وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكي، اليوم الأربعاء، إثر تحطم مروحية قرب العاصمة كييف، بحسب ما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل. وقالت الشرطة الأوكرانية إن تحطم طائرة هليكوبتر قرب كييف أسفر عن مقتل 16 بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية. وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت في أعقاب الحادث، سُمعت صرخات في مكان الحادث الذي اشتعلت فيه النيران.