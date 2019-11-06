طهران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووي

بدأت طهران اليوم الأربعاء ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وأضافت الوكالة، أنه تم نقل 2000 كيلو غرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.