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واشنطن تعلن عن مقتل أميركي في الضفة الغربية

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العرب اليوم - واشنطن تعلن عن مقتل أميركي في الضفة الغربية

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واشنطن ـ العرب اليوم

 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "أن أميركيا، قُتل أمس الاثنين في أعمال عنف قام بها مستوطنون صهاينة وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب واشنطن بوست. ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى الاحتلال توم نايدز قال في تغريدة له "يمكنني أن أؤكد أن مواطنا أميركيا قُتل في إحدى الهجمات في الضفة الغربية".

ودعا برايس الاحتلال إلى اتّخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف، مضيفا "ندين كذلك العنف العشوائي واسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "مقتل فلسطيني وإصابة 300 في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات في مدينة حوارة الفلسطينية".

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واشنطن تعلن عن مقتل أميركي في الضفة الغربية واشنطن تعلن عن مقتل أميركي في الضفة الغربية



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