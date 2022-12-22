 قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية

خرج قطار شحن عن مساره في ولاية تينيسي الأمريكية بعد اصطدمه بشاحنة توقفت على السكة في انتظار فتح إشارة المرور.وكانت الشاحنة تحمل عارضة بناء خرسانية يبلغ ارتفاعها 134 قدما (41 مترا). ونقلت شبكة سي بي اس نيوز عن هاميلتون كاونتي، مسؤولة الإعلام بولاية تينيسي إيمي ماكسوي،ل قولها إن شخصين نقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة جراء الحادث.