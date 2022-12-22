 قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية
آخر تحديث GMT10:02:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

 قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية

العرب اليوم -

العرب اليوم -  قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية

عاجل
واشنطن ـ العرب اليوم

خرج قطار شحن عن مساره في ولاية تينيسي الأمريكية بعد اصطدمه بشاحنة توقفت على السكة في انتظار فتح إشارة المرور.وكانت الشاحنة تحمل عارضة بناء خرسانية يبلغ ارتفاعها 134 قدما (41 مترا). ونقلت شبكة سي بي اس نيوز عن هاميلتون كاونتي، مسؤولة الإعلام بولاية تينيسي إيمي ماكسوي،ل قولها إن شخصين نقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة جراء الحادث.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية  قطار يخرج عن مساره في ولاية تينيسي الأميركية



أخبار ذات صلة

GMT 08:28 2022 الخميس ,22 كانون الأول / ديسمبر

آلاف الجنود الإسرائيليين يتلقون نداء عاجلا عبر الهاتف للتوجه إلى الوحدات القتالية لحدث طارئ وعاجل
العرب اليوم - آلاف الجنود الإسرائيليين يتلقون نداء عاجلا عبر الهاتف للتوجه إلى الوحدات القتالية لحدث طارئ وعاجل

GMT 06:26 2022 الخميس ,22 كانون الأول / ديسمبر

مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس
العرب اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس

GMT 05:35 2022 الخميس ,22 كانون الأول / ديسمبر

 قتلى وجرحى في صفوف الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك‎‎
العرب اليوم -  قتلى وجرحى في صفوف الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك‎‎

GMT 12:28 2022 الأربعاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن
العرب اليوم - الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن

GMT 12:26 2022 الأربعاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي
العرب اليوم - أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:20 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تكشف عن قائمة الإطلالات الأكثر بحثًا للمشاهير هذا العام
العرب اليوم - "غوغل" تكشف عن قائمة الإطلالات الأكثر بحثًا للمشاهير هذا العام

GMT 08:53 2022 الإثنين ,19 كانون الأول / ديسمبر

أجمل الأماكن السياحية في مدينة سبليت الكرواتية
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في مدينة سبليت الكرواتية

GMT 06:05 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أفكار لتنسق الأزهار في مدخل المنزل
العرب اليوم - أفكار لتنسق الأزهار في مدخل المنزل

GMT 06:57 2022 الثلاثاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

ترمب يؤكد أن لجنة تحقيق الكابيتول تسعى لمنعه من الترشح للرئاسة
العرب اليوم - ترمب يؤكد أن لجنة تحقيق الكابيتول تسعى لمنعه من الترشح للرئاسة

GMT 06:53 2022 الأربعاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

الأمير هاري يتهم صحيفة الدايلي ميل بأنها السبب في إجهاض زوجته ميغان ماركل
العرب اليوم - الأمير هاري يتهم صحيفة الدايلي ميل بأنها السبب في إجهاض زوجته ميغان ماركل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 06:49 2022 الأحد ,21 آب / أغسطس

دراسة تؤكد أن أكثر من نصف المصابين بأوميكرون ليسوا علي علم بالإصابة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن أكثر من نصف المصابين بأوميكرون ليسوا علي علم بالإصابة

GMT 20:45 2022 الثلاثاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مسرح "الراويات" المنسي والمغيب
العرب اليوم - مسرح "الراويات" المنسي والمغيب

GMT 20:41 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

"الفار المكار"..
العرب اليوم - "الفار المكار"..

GMT 15:33 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

دراسة النظام الغذائي عالي السكر يعطل ميكروبيوم الأمعاء ويسبب السمنة
العرب اليوم - دراسة النظام الغذائي عالي السكر يعطل ميكروبيوم الأمعاء ويسبب السمنة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 03:16 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

دراسة جديدة تكشف أنّ ذكر سمكة "المهرج" يتحوّل إلى أنثى بعد موت شريكة حياته
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف أنّ ذكر سمكة "المهرج" يتحوّل إلى أنثى بعد موت شريكة حياته

GMT 14:43 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم
العرب اليوم - قصة زوجة النبي أيوب عليه السلام من وحي القرآن الكريم

GMT 12:14 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

سمير حلبية يؤكّد أنّ ما حدث في مباراة الزمالك "إهانة"
العرب اليوم - سمير حلبية يؤكّد أنّ ما حدث في مباراة الزمالك "إهانة"

GMT 01:31 2016 الإثنين ,23 أيار / مايو

العراقية أمل الجبوري تؤكد  أن "العراق لا يتسع إلا للموت"
العرب اليوم - العراقية أمل الجبوري تؤكد  أن "العراق لا يتسع إلا للموت"

GMT 19:49 2016 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

وفاة شيخ الطريقة النقشبندية في بلاد الشام الدكتور رجب ديب
العرب اليوم - وفاة شيخ الطريقة النقشبندية في بلاد الشام الدكتور رجب ديب

GMT 22:20 2016 الجمعة ,26 آب / أغسطس

المحلل الاقتصادي "عصام الدين بوب" يكشف سبب ارتفاع سعر الصرف في السودان
العرب اليوم - المحلل الاقتصادي "عصام الدين بوب" يكشف سبب ارتفاع سعر الصرف في السودان

GMT 05:19 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات
العرب اليوم - إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها

GMT 04:25 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو

أعراض فيروس كورونا يمكن أن تظهر قبل السعال والحمى
العرب اليوم - أعراض فيروس كورونا يمكن أن تظهر قبل السعال والحمى

GMT 04:58 2020 السبت ,15 شباط / فبراير

ستروين تطلق سيارة "سى 3" الجديدة بتصاميم جذابة
العرب اليوم - ستروين تطلق سيارة "سى 3" الجديدة بتصاميم جذابة

GMT 06:41 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أمهم مواصفات ومميزات سيارة "نيفا" من شركة "أفتوفاز" الروسية
العرب اليوم - أمهم مواصفات ومميزات سيارة "نيفا" من شركة "أفتوفاز" الروسية

GMT 19:11 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

إسبانيا من أجمل المناطق السياحية لقضاء أجازة ممتعه والأستمتاع بالمعالم السياحية
العرب اليوم - إسبانيا من أجمل المناطق السياحية لقضاء أجازة ممتعه والأستمتاع بالمعالم السياحية

GMT 08:54 2019 الأربعاء ,15 أيار / مايو

غارات جوية مكثفة تدمر آليات قتالية للمليشيا الحوثية شمال اليمن
العرب اليوم - غارات جوية مكثفة تدمر آليات قتالية للمليشيا الحوثية شمال اليمن

GMT 19:55 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

أحمد المصري يُؤكِّد أنّ "تكميم المعدة" لا يصلح لمرضى السّمنة
العرب اليوم - أحمد المصري يُؤكِّد أنّ "تكميم المعدة" لا يصلح لمرضى السّمنة

GMT 10:14 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

مجدي بدران يكشف طرق التعايش مع الأجواء الباردة في "أحلى دنيا"
العرب اليوم - مجدي بدران يكشف طرق التعايش مع الأجواء الباردة في "أحلى دنيا"

GMT 03:39 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تريفور فيليبس يدعو إلى نهج جديد أكثر تشدداً مع المسلمين البريطانيين
العرب اليوم - تريفور فيليبس يدعو إلى نهج جديد أكثر تشدداً مع المسلمين البريطانيين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab