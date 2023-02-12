ارتفاع عدد قتلى احتجاجات بيرو لـ70 شخصا

أكدت رئيسة بيرو دينا بولوارت أن عدد وفيات الاحتجاجات المناهضة للحكومة وصلت إلى 70 شخصا، معربة عن أسفها لوفاة هذا العدد من المتظاهرين، وأرسلت التعازى لعائلاتهم، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة، إن الرئيسة بولوارت لا تزال تصمم على عدم تقديم استقالتها، وأضافت "دعونا لا نختلط بأجندة سياسية لا تقودنا إلى أي ميناء، ودعونا نعمل بهدوء، ونأمل ألا يكون العنف خبرنا اليومى".

وكان الاتحاد العام لعمال بيرو (CGTP) دعا إلى إضراب وطني في 9 فبراير للمطالبة باستقالة الرئيس ، وإغلاق الكونجرس ، والنهوض بالانتخابات العامة والدعوة إلى جمعية تأسيسية.

وأكد رئيس وزراء بيرو، ألبرتو أوتارولا ، في 19 يناير ، وفاة أربعة مواطنين هايتيين في ديساجواديرو، وهي مدينة تقع على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، وبعد أيام رفعت المفوضية العدد إلى سبعة.

وكان برلمان بيرو اخفق للمرة الثالثة في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة فى البلاد منذ أسابيع.