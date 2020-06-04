فلسطين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة .