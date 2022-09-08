انفجار قنبلة وسط حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني في بلدة طاريا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل فى لبنان، عن انفجار قنبلة كانت موضوعة فى حديقة منزل وزير الأشغال على حمية، فى بلدة طاريا.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن القنبلة التي انفجرت صباح اليوم الخميس، كانت مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير، فيما تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالكشف على موقع التفجير.