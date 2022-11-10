آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 10.11.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

أردوغان: خطوة موسكو بشأن خيرسون إيجابية جدا

إدارة زابوروجيه: المرتزقة العرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية

النمسا نموذجا.. سيناتور أمريكي سابق يقترح حلا لتحقيق السلام في أوكرانيا

عودة 35 عسكريا من الأسر الأوكراني إلى لوغانسك

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة لن تنقل مسيرات "غراي إيجل" إلى أوكرانيا لـ"منع التصعيد"

صحيفة: إعلان زيلينسكي عن استعداده للحوار مع روسيا يظهر صدعا في الناتو

نائب غوتيريش يبحث صفقة الحبوب مع وفد روسي

روسيا تباشر التحقيق في إزالة وتدنيس الشواهد الروسية والسوفيتية في أوكرانيا

الدفاع الفرنسية تدعو للإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا

بايدن يشكك في استعداد أوكرانيا للتسوية مع روسيا

زيلينسكي: نعوّل على واشنطن في مواصلة مساعداتها لكييف بعد انتخابات الكونغرس

بايدن: لم نمنح شيكا على بياض لأوكرانيا

البنتاغون يتحدث عن بيع محتمل لـ8 منظومات "هيمارس" لليتوانيا

مغادرة 3 سفن الموانئ الأوكرانية تحمل 21 ألف طن من الحبوب والزيوت

ستولتنبيرغ يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية

"الدوما": مشروع قرار البرلمان الأوكراني حول استقلال تتارستان خطوة وضيعة

وصول 300 مقاتل أوكراني للاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية

وسائل إعلام: ساليفان بحث مع زيلينسكي آفاق الحل الدبلوماسي في أوكرانيا

وسائل إعلام: الغرب يعتقد أن الشتاء سيحفز على المفاوضات بين كييف وموسكو

موسكو مستعدة للسماح للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية في القرم

الأمم المتحدة: مستعدون لإرسال بعثة إنسانية إلى خيرسون إن حصلنا على ضمانات أمنية

هولندا ترسل ما بين 50 و100 عسكري للمشاركة في بعثة تدريب القوات الأوكرانية

بريطانيا تستثني تمويل توريد الأسمدة الروسية من العقوبات

صحيفة أوكرانية: زيلينسكي يشعر بالرعب بعد إشارات من الغرب خيّبت آماله

وسائل إعلام: مقتل مرتزق بريطاني جديد شارك في القتال إلى جانب قوات كييف

قديروف يعلق على قرار إعادة انتشار القوات الروسية على ضفاف دنيبر

زيلينسكي يوجه بإنشاء إدارات عسكرية في مقاطعة خيرسون

زابوروجيه.. القوات الروسية تسيطر على مرتفعات استراتيجية تمنع تقدم قوات كييف

أول تعليق للناتو على إعلان روسيا إعادة نشر قواتها في خيرسون

روسيا تطرد موظفا في السفارة المولدوفية

ستولتنبرغ: الانتخابات الأمريكية لن تغير من دعم واشنطن لأوكرانيا

مسؤول ياباني: زيلينسكي أناني ومتغطرس

بسبب شروطه الـ5 التفاوضية مع روسيا.. صينيون يسخرون من زيلينسكي

موسكو تكشف عن خطط "خبيثة" تعدها واشنطن لدول آسيا الوسطى

The National Interest: أمين حلف الناتو سكب ماء باردا على وجه زيلينسكي