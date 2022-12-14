 إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف.

وبدأت روسيا بضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.