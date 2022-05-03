الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لوجيستي في أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة أجنبية لكييف وتدمير حظائر مسيرات

قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ "أونيكس" عالية الدقة دمرت مركزا لوجيستيا بمطار عسكري قرب أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر مسيرات "بيرقدار".وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ69:

-أصابت صواريخ "أونيكس" الروسية عالية الدقة، مركزا لوجستيا بمطار عسكري في منطقة أوديسا تم من خلاله تسليم أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر طائرات بدون طيار بيرقدار TB-2 ، ومستودعات الأسلحة والذخيرة التي وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

-دمرت المقاتلات الحربية الروسية 69 منشأة عسكرية أوكرانية.

- دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخ "توشكا يو"، وصاروخين من منظومة "سميرش".

-استهدفت مدفعية القوات المسلحة الروسية أكثر من 50 موقع إطلاق نار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وما يقرب من 200 مركز تجمع عسكري.

-دمرت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل ستة منشآت عسكرية أوكرانية.

-تدمير مواقع "قيادة اللواء 81" ولواء "الدفاع الإقليمي 77" التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة.