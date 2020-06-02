روسيا تسجل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 423 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 423 ألفا و741 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء بأن الإصابات الجديدة سجلت في 84 إقليما في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 2286 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و732 إصابة بضواحي العاصمة و 376 في مدينةسان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف البيان أن 11 ألفا و108 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 186 ألفا و985 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 182 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5037 شخصا.