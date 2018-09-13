القوات الإسرائيلية تقتحم الخان الأحمر وتهدم قرية الوادي الأحمر الجديدة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة.

وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القدس، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية هدمت قرية الوادي الأحمر التي أقامها نشطاء أول أمس، واستولت على الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها، وأعلن جنود الاحتلال ان تجمع الخان الأحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المرابطين الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها، بعد أن ضربوا حصارا مشددا على القرية.