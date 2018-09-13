القوات الإسرائيلية تقتحم الخان الأحمر وتهدم قرية الوادي الأحمر الجديدة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة.
وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القدس، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية هدمت قرية الوادي الأحمر التي أقامها نشطاء أول أمس، واستولت على الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها، وأعلن جنود الاحتلال ان تجمع الخان الأحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المرابطين الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها، بعد أن ضربوا حصارا مشددا على القرية.
GMT 09:49 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرمقتل خمسة أشخاص بالرصاص في كاليفورنيا
GMT 11:54 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 مواطنين من الضفة
GMT 11:54 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرارتفاع ضحايا تفجير تكريت إلى 5 قتلى و32 جريحًا
GMT 11:53 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرالرئيس السوداني يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة إيجاد
GMT 11:53 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرنتنياهو يعلن أن مهاجمة الفلسطينيين لإسرائيل بالمحافل الدولية لن تدفع السلام قدمًا
جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
أرسل تعليقك