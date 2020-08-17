مقتل جندي وإصابة 2 آخرين باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش منع مرور دورية أمريكية

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين، باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية.