القوات الروسية تشن ضربات صاروخية وجوية وتقصف اهدافا مدنية في خاركيف

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة أن القوات الروسيه شنت خلال ال٢٤ ساعة الماضية ست ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

وذكرت الهيئة( في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) ان روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS) أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس. مع ذلك، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة محتلة في مناطق مثل سومي وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك.