عريس كركي أردني يتكلل في البدلة العسكرية

إختار الطبيب ماجد سطام حجازين أن يكون شكل فرحه وإكليله مختلف عن باقي العرسان، حيث أحب ان يكون عريسا في بدلته العسكرية، واجرى مراسم الاكليل على عروسه الجميلة ديما إبراهيم حجازين وهو يرتدي بدلته العسكرية.

ولاقت خطوة العريس ماجد إستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما قدم له الاب رفعت بدر تهنئة خاصة على صفحته الفيسبوكية قائلا:

“جميل أن يدخل العريس الى الكنيسة بلباسه العسكري، فهو طبيب في الخدمات الملكية ، ويشعر بالفخر بانّه مسيحي عربي اصيل مخلص لايمانه، وبأنّه في ذات الوقت عربي أردني مخلص لوطنه ومليكه ورسالته العسكرية والطبيّة.

الف مبروك للعريس د. ماجد سطام حجازين وعروسته ديما ابراهيم حجازين …”