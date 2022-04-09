اسشهاد فلسطيني وإصابة 5 أخرين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينى على الأقل، وإصابة 5 آخرين خلال عملية أطلقها الجيش الإسرائيلى فى مدينة جنين فى الضفة الغربية بعد الهجوم الذى أودى بأرواح ثلاثة أشخاص فى تل أبيب. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى على حسابه في "تويتر" أن قوات الجيش "تعمل الآن فى منطقة مدينة جنين ومخيم جنين"، متعهدا بكشف التفاصيل لاحقا. ونشرت هيئة البث الإسرائيلى "كان" لقطات تظهر قوات للجيش الإسرائيلى فى جنين، وأكدت أن العسكريين حاصروا منزل منفذ هجوم تل أبيب، رعد حازم، فى مخيم جنين، ووقع في الموقع تبادل لإطلاق الرصاص.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل وأصيب خمسة آخرون خلال العملية الإسرائيلية في جنين. يذكرأن، أكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مقتل منفذ الهجوم الذي وقع في أحد شوارع تل أبيب الليلة الماضية، وذلك فجر اليوم بعد ساعات من عملية مطاردة شارك بها آلاف من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منفذ العملية يدعى رعد حازم ويبلغ من العمر 28 عاما وهو من محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية. وقتل حازم على يد ضباط من وحدة اليمام وجهاز الـ "شين بيت" بعد أن صلى الفجر في مسجد "يافا "القريب من شارع ديزنجوف. وقال مصدر أمنى، إنه تم التعرف عليه وتحديد موقعه عبر الكاميرات الأمنية لدى وصوله إلى المسجد الكائن على ساحل يافا. وتبادل حازم إطلاق النار مع الضباط الذين حاولوا اعتقاله قبل أن يسقط برصاصهم . وقال جهاز "شين بيت" – حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل – إن حازم لا ينتمى إلى أي فصيل سياسي فلسطيني كما أن لا يوجد لديه أي تاريخ جنائي.