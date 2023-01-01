إصابة جنديين سوريين جراء هجوم بطائرة مسيرة في اللاذقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إصابة جنديين سوريين، جراء هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في محافظة اللاذقية السورية.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى إنه لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.



ولفت إلى أن المركز الروسي سجل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقوط أربع قذائف، في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا منذ يومين عن تسجيله 6 عمليات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.