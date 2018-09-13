القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي رام الله وجنين.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت شابًا فلسطينيًا من بلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته، فيما جرى اعتقال مواطنين فلسطينيين من من قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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