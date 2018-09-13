القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي رام الله وجنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت شابًا فلسطينيًا من بلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته، فيما جرى اعتقال مواطنين فلسطينيين من من قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.