الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 7 فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين من بلدة "عرابة" ومن قرية "عجة"، ومن قرية "بير الباشا"، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت فجار" جنوبا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة "بني نعيم" شمال شرق الخليل، كما اعتقلت شخصا آخر من مخيم "الجلزون" شمال مدينة رام الله.