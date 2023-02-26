الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على شابين فلسطينيين في رام الله

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، النار تجاه شابين فلسطينيين غرب رام الله.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب قرية "بيت سيرا" غرب رام الله، بوسط الضفة، إلا أنه لم تعرف هويتهما أو طبيعة إصابتهما.