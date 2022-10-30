اشتباكات عنيفة في الخليل ومواجهات بعدد مدن الضفة وسط اعتداءات لمستوطنين

السلطات الإسرائيلية اتخذت العديد من الإجراءات إثر عملية إطلاق للنار بمستوطنة كريات أربع في الخليل والتي قتل فيها مستوطن برصاصة في الرأس وأصيب آخرون وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن اشتباكات عنيفة جرت في مدينة الخليل بينها اشتباكات مسلحة في قرية بني نعيم.