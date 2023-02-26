اندلاع حريق بمتحف عمره 100 عام في ألمانيا

اندلع مساء السبت حريق في أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعي في ألمانيا، وأعلنت هيئة الإطفاء أنه لم يصب أحد في الحريق الذي شب في متحف زينكينبيرغ للتاريخ الطبيعي في مدينة فرانكفورت، ويشتهر هذا المتحف ضمن ما يشتهر به بهياكل الديناصورات الضخمة.

ووفقا لتصريحات المتحف، سيغلق متحف التاريخ الطبيعي في زينكينبيرج أبوابه أمام الزوار حتى يوم الأربعاء بسبب وجود مشكلات فنية.

وبحسب هيئة الإطفاء، اندلع الحريق في غرفة جانبية بلا نوافذ، ولا توجد بها أي معروضات، وبها منظومة توزيع الكهرباء بالمبنى.

وتمت السيطرة على النيران على وجه السرعة، بعد تدخل فريق الإطفاء الذي وصل بقوة 20 فردا في ست سيارات، ومعه مراوح متحركة وضعت في المبنى الذي يزيد عمره على 100 عام لإخراج الدخان عبر الغرف الأخرى والنوافذ البعيدة.