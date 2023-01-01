إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك الشعبية
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إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك الشعبية

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العرب اليوم - إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك الشعبية

كييف - العرب اليوم

 قالت قيادة قوات الدفاع الإقليمية بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 8 مواطنين أصيبوا بجروح، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم الأحد: "خلال الـ24 ساعة الماضية، من الساعة الثامنة صباحا من يوم 31 ديسمبر إلى الثامنة صباحا من يوم 1 يناير، تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية بإصابة 8 من المدنيين بجروح".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن 6 مواطنين لقوا مصرعهم خلال قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك الشعبية مساء 31 ديسمبر.

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إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك الشعبية إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك الشعبية



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