القوات الخاصة للحرس الروسي تدمر وحدات أوكرانية

أعلنت الخدمة الصحفية للحرس الروسي عن التقدم الذي أحرزته قواتها الخاصة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأسبوع الماضي وجاء في التقرير أن القوات حييدت أكثر من 130 مسلحا أوكرانيا، ودبابة، و6 بنادق ذاتية الدفع، و16 وحدة من المركبات المدرعة، علاوة على اعتقال 6 عناصر من المتواطئين مع القوات الأوكرانية، والعثور على عدد من مستودعات الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني.