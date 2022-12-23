أطلقت كوريا الشمالية "صاروخاً بالستياً غير محدد"، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.وصرّحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.ويتقصى جيش كوريا الجنوبية حالياً حول مواصفات الصاروخ من حيث مسافة التحليق وارتفاعه وسرعته، وفق ما ذكرته وكالة سيول للأنباء (يونهاب).