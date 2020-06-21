إطلاق نار في مينيابوليس الأميركية وإصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة

أعلنت شرطة مينيابوليس، صباح اليوم الأحد، عن إصابة عديد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في إحدى الضواحي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية. وأضافت شرطة المدينة أن حوالي 10 أشخاص أصيبوا بجروح "شديدة الخطورة". وفي تغريدة لها عي موقع "تويتر"، نصحت شرطة مينيابوليس الجمهور بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار.