السودان تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) و 20 وفاة، منها 7 في ولاية الخرطوم، فيما شفي 138 شخصا ،ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، بينها 433 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2416 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة السودانية فى بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.