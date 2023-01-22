القوات الروسية تضرب مناطق حدودية بمنطقة سومي للمرة الثالثة خلال يوم

قالت القوات الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية بمنطقة سومي بقذائف الهاون للمرة الثالثة .



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن قيادة العمليات الشمالية قولها عبر تليجرام "من الساعة 16:50 إلى الساعة 17:35، تم تسجيل 20 غارة، ربما تكون من قاذف هاون من عيار 120 ملم، في حي دوروشيفكا".



ووفقًا للبيانات الصادرة عن القيادة الشمالية، لم تقع إصابات بين أفراد الجيش أو أضرار في المعدات. ولم ترد أية معلومات عن وقوع خسائر في صفوف السكان المحليين أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.



وأشارت إلى أنه من الساعة 12:50 إلى الساعة 13:10 يوم السبت، تم إطلاق 10 قذائف هاون على حي ستودينوك بمنطقة سومي، ومن الساعة 11:10 إلى الساعة 11:25، تم تسجيل ستضربات، يفترض أنها من قذائف هاون عيار 120 ملم، في حي باتشيفسك بمنطقة سومي.