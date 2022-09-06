تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 06092022
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تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/

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العرب اليوم - تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/

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كييف - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 06092022 تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 06092022



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