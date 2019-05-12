الاحتلال الاسرائيلي يعيد فتح معابرها مع قطاع غزة

اعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد فتح معابرها مع قطاع غزة بعد أسبوع من اغلاقها.

وقالت مصادر فلسطينية ان سلطات الاحتلال اعادت فتح معبري "كرم ابو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة وبيت حانون "ايرز" شمال القطاع للافراد.

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد كالمعتاد.