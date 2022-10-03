غارات تركية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا وفيديو لهجمات شنتها قواتها على أهداف لحزب العمال الكردستاني (التركي) في جبال شمال العراق وبحسب وزارة الدفاع، تم القضاء على 23 مقاتلا من الجماعات الكردية، ودمر 16 ملجأ ومخازن أسلحة، خلال الغارة التي نفذت في 27 سبتمبر الماضي.