مقتل 3 أشخاص وفقد رابع إثر تحطم قارب يقل 29 سائحا شرقي كينيا

قتل 3 أشخاص وفقد آخر، إثر تحطم قارب يقل سياحا جنوب شرقي كينيا، اليوم/

وقالت الشرطة الكينية - حسبما ذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم إنقاذ حوالي 20 شخصا آخر، فيما لم يُعرَف سبب تحطم القارب.

وكان القارب يقل 29 شخصا، منهم 15 أجنبيا، وتحطم داخل محمية "واتامو" البحرية الوطنية الكينية، وهي وجهة سياحية مشتركة على طول الساحل شمال مومباسا.