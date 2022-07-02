قصف إسرائيلي على مخازن أسلحة لـ«حزب الله» جنوب طرطوس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأن القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس استهدف مواقع لتخزين السلاح تابعة لـ«حزب الله» اللبناني وأوضح المرصد أن انفجارات هائلة أعقبت القصف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الأسلحة المستهدفة كان سيتم نقلها إلى لبنان وكانت سوريا أعلنت في وقت سابق اليوم أن إسرائيل قد شنت «عدواناً جوياَ» بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا جنوب طرطوس. وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وبعض الأضرار المادية واستهدفت الغارة الجوية الإسرائيلي «عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس» الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتعتبر أهم ميناء في سورية.