113 ألف وفاة بأمريكا ونصف مليون إصابة في روسيا

على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين حول العالم، لأسباب عدة أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وحسب منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 7 ملايين و471 ألفا و92 إصابة، فيما سجل العالم 419 ألفا و264 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 3.7 مليون متعاف، وذلك حتى الساعة 7 من صباح الخميس بتوقيت جرينتش.

يستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم ليوم الخميس 11 يونيو 2020.

أمريكا تسجّل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، 1082 حالة وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالى 113 ألف حالة وفاة.

وحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصا من أصل حوالى مليوني مصاب.

بالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب.

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

سجلت روسيا، الخميس، 8779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 502436.

وقال مسؤولون إن 174 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الرسمية إلى 6532.

أكدت السلطات الباكستانية، الخميس، تسجيل 101 وفاة جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال يوم واحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2356 شخصا.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية أن عدد حالات الإصابة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع إلى 119536 حالة، بعد تسجيل 5834 إصابة جديدة، بحسب أحدث أرقام المركز الوطني للقيادة والعمليات.

وقد أجرت باكستان حتى الآن 780825 فحصا للفيروس، منهم 26573 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد تعافى 38391 مريضا بالفيروس في البلاد، فيما لا يزال هناك كثيرون في حالة حرجة.