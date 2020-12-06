قصف مدفعي تركي على شمالي الحسكة السورية

جددت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، قصفها المدفعي لمنطقة أبو راسين شمال الحسكة شرقي سوريا وذكرت مصادر محلية أن "القصف استهدف المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية دادا عبدال في محيط بلدة أبو راسين" وأضافت: "أدى القصف إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم" وأشارت إلى أن "تركيا تواصل جرائمها بحق الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مناطق انتشارها، حيث أقدم عناصر تابعون للجيش التركي والمسلحين على سرقة أعمدة الكهرباء لشبكة التوتر العالي في منطقة أبو راسين لتهريبها وبيعها لتجار أتراك".

المصدر: "سانا"