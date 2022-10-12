جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك
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جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك

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العرب اليوم - جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك

موسكو ـ العرب اليوم

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عملية إرهابية كانت تخطط لاستهداف محطة لوجيستية للنقل في مقاطعة بريانسك.

 

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جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك



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