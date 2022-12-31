مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم السبت، في اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي الرئيسي بالقرب من العاصمة طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في الشرطة