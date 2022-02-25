ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في "وضع محايد".