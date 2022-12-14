المستوطنون يقتحمون “الأقصى” بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون صباح اليوم مجددًا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر بكثافة على أبواب الأقصى لتأمين عمليات اقتحامات المستوطنين للأقصى في القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أفاد مركز واي حلوة في القدس المحتلة بإصابة شاب فلسطيني بجروح بعد ضربه من قبل قوات الاحتلال، واعتقال شقيقه، خلال اقتحام تلك القوات منزلهما في بلدة الطور في القدس المحتلة، لافتًا النظر إلى أن قوات الاحتلال أبعدت 12 فلسطينيًّا عن القدس الشهر الماضي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين الأقصى.