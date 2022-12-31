15 قتيلا جراء انقلاب حافلة في المكسيك

لقي 15 شخصا مصرعهم، الليلة الماضية، جراء انقلاب حافلة سيّاح على طريق بولاية ناياريت غرب المكسيك. وأعلنت وزارة الأمن المكسيكية، في بيان، عن وقوع 15 قتيلا حتى الآن جراء انقلاب الحافلة، بينهم قاصران، ونحو 10 مصابين