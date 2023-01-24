نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يستقيل ويشكر زيلينسكي

أعلن نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، الثلاثاء، أنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة تليغرام: “أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة”، وفق رويترز.