إصابة جندي عراقي برصاص داعش شمال بغداد

أصيب جندي عراقي، برصاص تنظيم/ داعش/ في قضاء الطارمية شمال بغداد. وقال مصدر أمني عراقي، إن الجندي أصيب خلال اشتباك مسلح في القضاء المذكور مع عناصر التنظيم. وفي سياق متصل، فجر الجيش العراقي، موقعا لـ/داعش/ غربي الموصل .