مقتل 14 شخصا في حادث سير في وسط باكستان

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، بينهم عدة أطفال، إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارات أخرى وانقلابها على طريق سريع في وسط باكستان، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الاثنين.وقالت الشرطة المسؤولة عن الطريق إن 64 شخصا أصيبوا في الحادث.وقد وقع الحادث خلال الليل بالقرب من بلدة كالار كاهار في إقليم البنجاب.

قال ثاقب وحيد المتحدث باسم الشرطة المسؤولة عن الطريق السريع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحافلة كانت متجهة من إسلام آباد إلى لاهور.