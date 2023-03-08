إصابة 3 عناصر أمنية عراقية في انفجار عبوة ناسفة

انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق. وقال مصدر أمني إن 3 عناصر أمنية أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم ضمن موقع بحيرة آمرلي في محافظة صلاح الدين.