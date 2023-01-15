إصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس

رشق مستوطنين إسرائيليين، سيارات فلسطينيين بالحجارة جنوب مدينة نابلس، مما تسبب بحادث سير أدى إلى إصابات .

وفى وقت سابق، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، فى بلدة حوارة جنوب نابلس.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت في بيانٍ، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد "مفلح" من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء.