صفارات الإنذار تدوي شمال القدس والجبهة الداخلية الإسرائيلية توجه طلباً للمستوطنين

دوت صفارات الإنذار منتصف ليلة الجمعة - السبت في مستوطنة ماتيه بنيامين شمال مدينة القدس.وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك شبهات بتسلل فلسطينيين أطلق صفارات الإنذار في مستوطنة ماتيه بنيامين شمال القدس.

وأفادت القناة بصدور تعليمات للمستوطنين بالتزام مساكنهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإطفاء الأنوار وعدم الدخول والخروج من المستوطنة حتى إشعار آخر.

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بوجود مخاوف من تسلل فلسطينيين إلى مستوطنة نوفيه بيرات قرب كفار أدوميم المقامة على أراضي بلدة أبو ديس شرق القدس.